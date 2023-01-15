Молодой водитель погиб при опрокидывании бетономешалки в кювет в Сочи

Смертельное ДТП произошло на трассе в Сочи: бетономешалка перевернулась, вылетев в кювет. В результате погиб 27-летний водитель спецтехники. Об этом написали в местных СМИ.
Предварительно, автобус, ехавший впереди бетономешалки, резко затормозил. Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика выехал на встречную полосу, но не справился с управлением, и транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.
По данному факту организована доследственная проверка, направленная на установление точных обстоятельства смертельной аварии. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.