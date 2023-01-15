Россиянам объяснили, что такое тридемия и опасна ли она для человека

В настоящее время на одного человека приходится сразу три вируса, откуда и пошло название тридемия. Сейчас в России преобладает грипп А, свиной грипп, а также ОРВИ. В этот список не вошел распространяющийся по миру коронавирус, пишет «Коммерсантъ».