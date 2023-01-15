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Россиянам объяснили, что такое тридемия и опасна ли она для человека

Общество
Россиянам объяснили, что такое тридемия и опасна ли она для человека

Тридемия неофициально пришла на смену пандемии коронавируса. Таким термином называют нынешний простудный сезон.

В настоящее время на одного человека приходится сразу три вируса, откуда и пошло название тридемия. Сейчас в России преобладает грипп А, свиной грипп, а также ОРВИ. В этот список не вошел распространяющийся по миру коронавирус, пишет «Коммерсантъ».

Ученые установили, что существует взаимодействие вирусов друг с другом. В результате возникает острое заболевание, которое протекает очень тяжело в течение длительного времени. Особая опасность подстерегает пожилых людей, беременных женщин, пациентов с ожирением и слабым иммунитетом.
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