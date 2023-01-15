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Премьер Греции Мицотакис призвал не допускать ультраправых к парламентским выборам

Политика
Премьер Греции Мицотакис призвал не допускать ультраправых к парламентским выборам

Ультраправую партию «Эллинес» не следует допускать к парламентским выборам в Греции. Такое мнение выразил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Политик дал интервью газете Proto Tema. Он призвал соотечественников поддержать его партию «Новая демократия». По его словам, голосование может пройти в апреле или в мае.

«Политическая система должна исчерпать конституционные возможности, чтобы преступные организации не были представлены в парламенте», – сказал политик.

Мицотакис добавил, что считает необходимым исключить возможность попадания политического объединения «Эллинес» в парламент. Стоит отметить, что глава ультраправой партии Илиас Касидиарис сейчас находится в тюрьме.
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