Премьер Греции Мицотакис призвал не допускать ультраправых к парламентским выборам

Ультраправую партию «Эллинес» не следует допускать к парламентским выборам в Греции. Такое мнение выразил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Политик дал интервью газете Proto Tema. Он призвал соотечественников поддержать его партию «Новая демократия». По его словам, голосование может пройти в апреле или в мае.
«Политическая система должна исчерпать конституционные возможности, чтобы преступные организации не были представлены в парламенте», – сказал политик.
Мицотакис добавил, что считает необходимым исключить возможность попадания политического объединения «Эллинес» в парламент. Стоит отметить, что глава ультраправой партии Илиас Касидиарис сейчас находится в тюрьме.