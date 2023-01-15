Участница «Фабрики звезд» Мария Ржевская пыталась построить актерскую карьеру в Британии

Там бывшая «фабрикантка» окончила актерскую школу и отправилась покорять театральные сцены Лондона под псевдонимом Маша Кая. Вскоре и это хобби прошло. Теперь же Ржевская занимается дизайном интерьеров в собственном архитектурном бюро. Она закончила пару институтов ради новой профессии и переехала в Сингапур.