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Участница «Фабрики звезд» Мария Ржевская пыталась построить актерскую карьеру в Британии

Шоу-бизнес
Участница «Фабрики звезд» Мария Ржевская пыталась построить актерскую карьеру в Британии

Певица Мария Ржевская прославилась после участия во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». Особенно зрителям понравился ее хит «Когда я стану кошкой». После окончания шоу она решила стать актрисой в Великобритании.

Ржевскую мог ждать колоссальный успех на эстраде, но на одном из концертов она познакомилась с гендиректором компании «АРС» Вячеславом Кормильцевым. Вскоре пара расписалась, родила дочь Элизу Фредерику и уехала в Британию, сообщает Telegram-канал «Только никому...».

Там бывшая «фабрикантка» окончила актерскую школу и отправилась покорять театральные сцены Лондона под псевдонимом Маша Кая. Вскоре и это хобби прошло. Теперь же Ржевская занимается дизайном интерьеров в собственном архитектурном бюро. Она закончила пару институтов ради новой профессии и переехала в Сингапур.

Недавно в Сети появилось фото Ржевской с певицей Полиной Гагариной, которая участвовала в «Фабрике звезд» вместе с ней. Две артистки встретились на Мальдивах.
ржевская певица фабрика звезд
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