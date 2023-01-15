Участница «Фабрики звезд» Мария Ржевская пыталась построить актерскую карьеру в Британии

Певица Мария Ржевская прославилась после участия во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». Особенно зрителям понравился ее хит «Когда я стану кошкой». После окончания шоу она решила стать актрисой в Великобритании.
Ржевскую мог ждать колоссальный успех на эстраде, но на одном из концертов она познакомилась с гендиректором компании «АРС» Вячеславом Кормильцевым. Вскоре пара расписалась, родила дочь Элизу Фредерику и уехала в Британию, сообщает Telegram-канал «Только никому...».
Там бывшая «фабрикантка» окончила актерскую школу и отправилась покорять театральные сцены Лондона под псевдонимом Маша Кая. Вскоре и это хобби прошло. Теперь же Ржевская занимается дизайном интерьеров в собственном архитектурном бюро. Она закончила пару институтов ради новой профессии и переехала в Сингапур.
Недавно в Сети появилось фото Ржевской с певицей Полиной Гагариной, которая участвовала в «Фабрике звезд» вместе с ней. Две артистки встретились на Мальдивах.