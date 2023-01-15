Эксперт Кнутов объяснил оговорку Арестовича о попадании ракеты в жилой дом в Днепре

Попадание ракеты в жилой дом в Днепре стало следствием ошибочной тактики ВСУ с размещением комплексов ПВО в городской черте, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
В субботу, 14 января, ракета попала в жилой дом в Днепре. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракета была российская, а военные сбили ее при помощи систем ПВО. Та якобы взорвалась, уже упав на дом. Минобороны Украины его слова опровергло.
В беседе с «Московским комсомольцем» военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что за взрыв в доме скорей всей ответственны расчеты ПВО из 138-й бригады ВСУ.
«Арестович сказал правду, но сразу же сработала цензура, и началась обработка общественного мнения в другом ключе: мол, такое невозможно. Нет, возможно», — считает Кнутов.
Эксперт напомнил, что это не первый случай, когда украинские ПВО промахивались. Кроме того, ВСУ намеренно разместили системы в жилом квартале, пользуясь населением как «живым щитом».