Эксперт Кнутов объяснил оговорку Арестовича о попадании ракеты в жилой дом в Днепре

В субботу, 14 января, ракета попала в жилой дом в Днепре. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракета была российская, а военные сбили ее при помощи систем ПВО. Та якобы взорвалась, уже упав на дом. Минобороны Украины его слова опровергло.