Две женщины пострадали в ДТП с междугородним автобусом и фурой под Новосибирском

Столкновение пассажирского междугороднего автобуса и фуры привело к травмированию двух женщин в Новосибирской области. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Сведений о состоянии пострадавших и степени тяжести их травм пока не поступало.
Авария случилась сегодня днем в Искитимском районе. Предварительно, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где и врезался в автобус с 30 пассажирами, который следовал по маршруту Барнаул — Новосибирск.
По факту произошедшего организована доследственная проверка, которая поможет выяснить точные причины и обстоятельства ДТП. По ее результатам будет принято процессуальное решение.