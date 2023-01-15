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Две женщины пострадали в ДТП с междугородним автобусом и фурой под Новосибирском

Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП с междугородним автобусом и фурой под Новосибирском

Столкновение пассажирского междугороднего автобуса и фуры привело к травмированию двух женщин в Новосибирской области. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Сведений о состоянии пострадавших и степени тяжести их травм пока не поступало.

Авария случилась сегодня днем в Искитимском районе. Предварительно, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где и врезался в автобус с 30 пассажирами, который следовал по маршруту Барнаул — Новосибирск.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, которая поможет выяснить точные причины и обстоятельства ДТП. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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