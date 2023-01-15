Две женщины пострадали в ДТП с междугородним автобусом и фурой под Новосибирском

Столкновение пассажирского междугороднего автобуса и фуры привело к травмированию двух женщин в Новосибирской области. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Сведений о состоянии пострадавших и степени тяжести их травм пока не поступало.