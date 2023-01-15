Кровь и слезы: Евгений Стеблов рассказал ФАН о своих первых съемках с Инной Чуриковой

Я приехал и на следующий день Инна совершенно потрясающе работала. Мизансцена была такая: мы с Чуриковой на первом плане, а Демидова несколько сзади. Инна в слезах, я тоже в очень взволнованном состоянии: она так потрясающе работала, что у меня была одна задача — не помешать ей своей работой, это было что-то совершенно уникальное. Когда прозвучала команда «Стоп», Демидова прокричала мне на весь павильон: «У вас кровь во рту!». Видимо, от волнения у меня на деснах появилось немного крови, так бывает. Непонятно, зачем это было кричать на весь павильон. Это был какой-то выпад. Она всегда вела себя очень сухо: приходила утром — со всеми здоровалась, уходила вечером — со всеми прощалась, и все. Я сразу ей резко ответил: «У кого-то слезы, у кого-то кровь, а у кого-то вообще ничего». Повисла пауза, но после этого все спокойно доработали.