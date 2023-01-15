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Политолог Марков сравнил украинский конфликт с экзаменом на статус независимости для РФ

Политика
Политолог Марков сравнил украинский конфликт с экзаменом на статус независимости для РФ

Украинский конфликт является экзаменом для России на получение статуса независимой державы. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков в беседе со «Свободной прессой».

Эксперт уверен, что Европа опасается прямого военного столкновения с Россией. По его словам, конфликт является идеальной ситуацией, поскольку боевые действия ведутся с помощью «украинских рабов».

Марков добавил, что США также не откажутся от попыток взять под контроль Москву. Эксперт сравнил украинский конфликт с экзаменом на статус независимой державы. Если Россия одержит победу, то ее оставят в покое.

Ранее Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов уничтожать граждан по приказу США. При этом Киев намерен переложить ответственность за это на Россию.
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