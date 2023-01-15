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Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Саратове

Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Саратове

Саратовские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, зарегистрированной в Гагаринском районе.

Утром спасатели получили информацию о серьезном ДТП недалеко от поселка Красный Октябрь. На большой скорости столкнулись легковая машина Lada и КамАЗ. От сильного удара кузов первого авто деформировался. Из покореженной машины спасатели достали одного пострадавшего и тела двух погибших.

В Башкирии ранее произошла авария с участием четырех автомобилей. От тяжелых травм скончались юноша и двое взрослых.
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