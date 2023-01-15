Сенатор Цеков: судопроизводство на Украине давно находится под контролем Запада

Судебная система и правоохранительные органы Украины давно находятся под контролем иностранных специалистов. Однако подобное положение дел не привело к снижению коррупции. Таким мнением с редакцией ФАН поделился член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.
Высший совет правосудия (ВСП) сформирован в «незалежной» при участии западных представителей. Об этом проинформировал председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.
Сенатор Сергей Цеков обратил внимание на зависимость государственных органов от внешних кураторов Киева. Такое положение не привело к позитивным результатам.
«Замечу, что судопроизводство и правоохранительная система давно находятся под контролем западных стран. Это ничего хорошего не дает. Уровень коррупции не уменьшается, а увеличивается», — отметил эксперт.
Политик указал на отсутствие главного показателя работы одной из основных ветвей власти. Основным критерием остается финансовый аспект.
«Суды на Украине принимают решения в зависимости от того, какое количество денег приносит им тот или иной участник судебного процесса. Поэтому ничего удивительного в принятом решении нет. Это было и раньше и не привело к независимости судей и снижению коррупции судебных органов Украины», — констатировал Цеков.
Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что США с 2014 года активно готовили ВСУ для войны с Россией. Москва оказалась вынуждена защищать национальную безопасность и жизни населения Донбасса.