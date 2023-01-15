Нигерийский нападающий Дэвид заключил контракт с «Краснодаром»

Нигерский форвард Мозес Кобнан Дэвид перешел в российский клуб «Краснодар».
Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что нападающий Дэвид заключил контракт с клубом, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2026 года. Новичок «быков» будет играть под 90-м номером.
Последним клубом Дэвида был словацкий «Железиарне Подбрезова». Нападающий сыграл за него 20 матчей, в которых забил 13 мячей.
«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на восьмой позиции. «Быки» набрали 25 очков в 17 матчах чемпионата России по футболу.