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Нигерийский нападающий Дэвид заключил контракт с «Краснодаром»

Спорт
Нигерийский нападающий Дэвид заключил контракт с «Краснодаром»

Нигерский форвард Мозес Кобнан Дэвид перешел в российский клуб «Краснодар».

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что нападающий Дэвид заключил контракт с клубом, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2026 года. Новичок «быков» будет играть под 90-м номером.

Последним клубом Дэвида был словацкий «Железиарне Подбрезова». Нападающий сыграл за него 20 матчей, в которых забил 13 мячей.

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на восьмой позиции. «Быки» набрали 25 очков в 17 матчах чемпионата России по футболу.
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