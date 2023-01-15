Средства противовоздушной обороны ВСУ для простых украинцев оказались опаснее российских ракет

Военный обозреватель, журналист и писатель Алексей Суконкин раскрыл ложь киевского режима о работе украинских систем противовоздушной обороны.
Массированные ракетные атаки, которые с периодичностью примерно раз в две недели наносят ВКС и ВМФ России по объектам энергетической инфраструктуры и боевого управления Украины, имеют своей целью поражение технических средств, а не убийство людей.
В то же время работа украинских систем противовоздушной обороны наносит огромный урон мирному населению страны.
Очевидная проблема
Суть вопроса в том, что в основном огневые позиции зенитно-ракетных подразделений приближены к крупным городам, где находятся защищаемые объекты, например, электростанции. Поэтому получается, что при удачном стечении обстоятельств, когда атакующая ракета оказывается поврежденной огнем ЗРК, она неконтролируемо падает куда придется.
Если это происходит над гражданской застройкой, то ясно, что ракета вместо поражения технического безлюдного объекта может прилететь в жилой дом со всеми очевидными последствиями.
Чтобы избежать гибели людей, украинская сторона может пытаться сбивать российские ракеты на удалении от защищаемых городов. Однако, ограниченность средств ПВО не позволяет Киеву решить эту задачу. Следовательно, они бьют атакующие ракеты над жилыми кварталами, обрекая свое население на смерть.
Неисправные боеприпасы ВСУ
В ряде городов были отмечены случаи, когда снаряды комплексов Бук-М1 и С-300, очевидно с просроченными сроками эксплуатации, сходили с траектории и попадали в жилые дома, причиняя разрушения гражданских объектов и случайную гибель людей.
Первый такой эпизод произошел 26 февраля, когда ракета комплекса Бук-М1, потеряв после старта управление, попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве. Украинская сторона поспешила обвинить Россию в обстреле здания, однако, характерный для зенитной ракеты след, а затем и кадры пуска, опровергли эти лживые утверждения.
Специалисты предположили, что отказ управления ракеты был вызван просроченными сроками ее эксплуатации, что в дальнейшем неоднократно наблюдалось практически на всей территории Украины. Дело в том, что ракеты комплекса С-300 не выпускаются уже давно, а из-за украинской «самостийности» российские специалисты прекратили проводить работы с этими ракетами по продлению сроков эксплуатации.
Серия неудачных ударов
В дальнейшем падения зенитных ракет вызвали огромное количество разрушений гражданских объектов. Практически во всех случаях киевский режим обвинял в этом российскую сторону, вопреки данным объективного контроля. Так, в октябре зенитная ракета упала в парке Шевченко в Киеве, рядом с детской площадкой. Затем боеприпас ЗРК попал в автомобиль в районе киевской ТЭЦ-5 — в этом случае погибли люди.
15 ноября украинские зенитчики 540-го зенитно-ракетного полка превзошли самих себя и запустили зенитную ракету комплекса С-300 по Польше, где ракета попала в трактор, убив двух фермеров.
В происшествии немедленно обвинили РФ, однако, первое же внимательное рассмотрение остатков ракеты показало, что виновна украинская сторона. Извинений, конечно, не последовало.
29 декабря ракета комплекса С-300 попала в жилой дом в Ивано-Франковске, вызвав фатальные для постройки разрушения.
Иностранное оружие не помогло
С поступлением западного вооружения картина кардинально не изменилась. 23 ноября в жилой дом в Киеве прилетела американская ракета AIM-120C, выпущенная зенитно-ракетным комплексом NASAMS, что подтверждает тезис о поставках на Украину некондиционных ракет.
Несколько ранее, 26 сентября, в жилой дом в городе Краматорске попала американская противорадиолокационная ракета AGM-88B HARM, которая сбилась с курса и в результате поразила гражданский объект.
Перехват российских снарядов
Кроме уничтожения собственного народа зенитными ракетами, у ВСУ получается наносить вред соотечественникам российскими крылатыми ракетами, которые они сбивают над плотной жилой застройкой. В результате такой «обороны», обломки крылатых (и зенитных) ракет вызывают случайные разрушения на земле.
Во время последнего ракетного удара украинским силам ПВО удалось сбить над Днепром (Днепропетровском) крылатую ракету Х-22, которая, согласно опубликованным видеоматериалам, через две секунды после подрыва зенитной ракеты изменила установленную траекторию и попала в многоэтажный дом.
Эту ситуацию в своем интервью подтвердил советник президента Украины Алексей Арестович. Однако, официальная пресс-служба ВСУ кинулась опровергать это утверждения, желая доказать, что удар крылатой ракетой был преднамеренным.
Ранее Киев неоднократно заявлял об успешных поражениях российских крылатых ракет Х-22, прибавляя к ней эпитеты «морально устаревшая», «технически примитивная» и «имеющая низкую точность попадания». Киевский режим утверждал, что абсолютное большинство этих боеприпасов «легко сбивается» силами противовоздушной обороны.
Официальные сообщения об уничтожении ракет Х-22 прозвучали как минимум четыре раза: 29 июня, 7 октября, 6 и 16 декабря. Эти заявления делались официальными лицами и представлялись как серьезные героические достижения сил противовоздушной обороны ВСУ.
Однако, как только сбитая Х-22 попала в жилой дом в Днепропетровске, Киев мгновенно изменил риторику и поведал, что данная ракета, летящая со скоростью свыше 3 Махов, не может быть сбита существующими системами ПВО, имеющимися на вооружении ВСУ. Украинское военное ведомство официально заявило, что с начала военной СВО российские силы выпустили более 210 ракет этого типа, и «ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны».
То есть, когда надо было всему миру и в первую очередь собственному народу показать дееспособность противовоздушной обороны, в Киеве с легкостью заявляли о поражении таких ракет. Но как только реально сбитая ракета Х-22 попала в жилой дом, власти мгновенно поняли, что таким образом они сами становятся виновными в гибели людей, и тут же изменили свои слова на прямо противоположные. Взрыв зенитной ракеты, который видел весь город, в этой конструкции не уместен, а следовательно, его придется «забыть».
Ложь была, есть и будет основой информационной политики Украины — лживого по своей сути государственного образования.