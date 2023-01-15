Средства противовоздушной обороны ВСУ для простых украинцев оказались опаснее российских ракет

То есть, когда надо было всему миру и в первую очередь собственному народу показать дееспособность противовоздушной обороны, в Киеве с легкостью заявляли о поражении таких ракет. Но как только реально сбитая ракета Х-22 попала в жилой дом, власти мгновенно поняли, что таким образом они сами становятся виновными в гибели людей, и тут же изменили свои слова на прямо противоположные. Взрыв зенитной ракеты, который видел весь город, в этой конструкции не уместен, а следовательно, его придется «забыть».