Компания из ОАЭ построит в Грузии солнечную электростанцию за 87 млн долларов

Солнечная электростанция мощностью 96 МВт появится в грузинском селе Ахали Самгори. Строительство объекта возьмет на себя компания из ОАЭ Masdar, сообщила пресс-служба минэкономики республики.
Первый заместитель ведомства Ромео Микаутадзе встретился с главой компании Мухаммедом Джамелем аль Рамахи в рамках «Недели устойчивого развития Абу-Даби». Они обсудили развитие совместного проекта солнечной электростанции Ахали Самгори. Его предварительная стоимость оценена в 87 млн доллар, а ежегодная выработка должна составить196,7 млн кВт⋅ч.
Предполагается, что новая солнечная электростанция сократит зависимость Грузии от импортной электроэнергии, а также создаст новые рабочие места.