Компания из ОАЭ построит в Грузии солнечную электростанцию за 87 млн долларов

Первый заместитель ведомства Ромео Микаутадзе встретился с главой компании Мухаммедом Джамелем аль Рамахи в рамках «Недели устойчивого развития Абу-Даби». Они обсудили развитие совместного проекта солнечной электростанции Ахали Самгори. Его предварительная стоимость оценена в 87 млн доллар, а ежегодная выработка должна составить196,7 млн кВт⋅ч.