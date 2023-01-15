Елена Проклова вспомнила о съемках с Вахтангом Кикабидзе в фильме «Мимино»

Проклова назвала Кикабидзе потрясающим актером, а также добрым и отзывчивым человеком. Актриса рассказала телеканалу «360», что скорбит вместе с родственниками, друзьями и зрителями артиста. Она надеется, что для поклонников Кикабидзе будет оставаться одним из самых любимых актеров еще долгие годы.