Елена Проклова вспомнила о съемках с Вахтангом Кикабидзе в фильме «Мимино»

Актриса Елена Проклова прокомментировала новость о смерти актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Она вспомнила, как они снимались с артистом в фильме «Мимино».
Артистка сыграла в знаменитой ленте стюардессу Ларису Ивановну. По словам Прокловой, они с Кикабидзе тесно общались в молодости. Особенно близки актеры были во время съемок «Мимино».
«Конечно, все это вспоминается с благодарностью», — поделилась эмоциями звезда отечественного кино.
Проклова назвала Кикабидзе потрясающим актером, а также добрым и отзывчивым человеком. Актриса рассказала телеканалу «360», что скорбит вместе с родственниками, друзьями и зрителями артиста. Она надеется, что для поклонников Кикабидзе будет оставаться одним из самых любимых актеров еще долгие годы.
О смерти певца стало известно 15 января. Артист скончался в грузинской больнице на 85-м году жизни. Кикабидзе похоронят в Тбилиси рядом с женой в соответствии с его завещанием.