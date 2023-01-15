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Президент Чехии Земан выступил против военнослужащих на посту главы государства

Политика
Президент Чехии Земан выступил против военнослужащих на посту главы государства

Военнослужащие в большей части цивилизованных государств не занимают пост президента, заявил чешский лидер Милош Земан.

Так глава государства прокомментировал первый тур президентских выборов в его стране, по итогам которого дальше прошли бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. По мнению Земана, у второго претендента имеется большой политический опыт, в чем и заключается его преимущество.

«Другой факт, который я считаю важным, то, что в большинстве цивилизованных государств главой государства не является военный», — сказал президент на телевидении.

Ранее сообщалось, что политолог Евгений Сатановский спрогнозировал неизменность курса Чехии по отношению к России после выборов президента республики.
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