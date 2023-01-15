Президент Чехии Земан выступил против военнослужащих на посту главы государства

Так глава государства прокомментировал первый тур президентских выборов в его стране, по итогам которого дальше прошли бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. По мнению Земана, у второго претендента имеется большой политический опыт, в чем и заключается его преимущество.