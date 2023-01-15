Опубликовано последнее фото туристки из РФ у трапа разбившегося в Непале самолета

Виктория оставила несколько пометок на публикации. Она написала наименование авиакомпании Yeti Airlines, которой принадлежал разбившейся самолет. Также на фото есть название города, в который направлялись пассажиры — Покхара. Судя по сердцу, нарисованному за тексом сообщения, можно сделать вывод, что девушка с нетерпением ждала прилета в конечный пункт направления.