Опубликовано последнее фото туристки из РФ у трапа разбившегося в Непале самолета

Одна из пассажирок разбившегося в Непале самолета заходила в соцсети перед самым вылетом и опубликовала фото, сделанное у трапа.
Виктория Алтунина из Ростова-на-Дону выставила сторис в Instagram✱ (деятельность соцсети запрещена в РФ и признана экстремистской), которую сделала перед отлетом. На фотографии виден сам самолет и некоторые пассажиры, направляющиеся в салон.
Виктория оставила несколько пометок на публикации. Она написала наименование авиакомпании Yeti Airlines, которой принадлежал разбившейся самолет. Также на фото есть название города, в который направлялись пассажиры — Покхара. Судя по сердцу, нарисованному за тексом сообщения, можно сделать вывод, что девушка с нетерпением ждала прилета в конечный пункт направления.
Самолет ATR 72 потерпел крушение в Непале утром 15 января. На его борту находились 72 человека, включая четырех членов экипажа. Среди пассажиров были четверо граждан России.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ