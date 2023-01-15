Швейцария рассматривает снятие ограничений на поставки боеприпасов для ВСУ

По информации NZZ am Sonntag, представители Национального совета могут достигнуть компромисса по этому вопросу уже в начале февраля. Тем не менее для отправки боеприпасов потребуется больше времени, так как проект должен быть рассмотрен Советом кантонов, где его могут отклонить левые.