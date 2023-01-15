Швейцария рассматривает снятие ограничений на поставки боеприпасов для ВСУ

Берн, 15 января. Правительство Швейцарии начало работу над реформой, которая позволит некоторым странам экспортировать на Украину боеприпасы швейцарского производства. Об этом сообщает агентство NZZ am Sonntag.
Швейцария столкнулась с жесткой критикой со стороны Германии и Испании в связи с законом, ограничивающим экспорт оружия в воюющие страны и передачу их через третьи государства, что мешает Берлину отправлять Киеву швейцарские боеприпасы для зенитного танка Gepard.
Это сподвигло либеральных, центристских и крайне правых членов швейцарского парламента начать работу над проектом закона, который позволил бы «определенной группе демократических государств с собственным экспортным контролем» передавать швейцарские боеприпасы без консультации с Берном.
По информации NZZ am Sonntag, представители Национального совета могут достигнуть компромисса по этому вопросу уже в начале февраля. Тем не менее для отправки боеприпасов потребуется больше времени, так как проект должен быть рассмотрен Советом кантонов, где его могут отклонить левые.
«Тот факт, что демократические и либеральные государства могут в будущем передавать или перепродавать швейцарское вооружение, является возможным компромиссом. Но нам все еще нужно более подробно рассмотреть все детали», — заявил председатель Парламентского комитета по вопросам обеспечения безопасности при Национальном совете Вернер Зальцманн.
Рассмотрение снятия ограничений на экспорт боеприпасов — это первый подобный шаг правительства Швейцарии по смягчению ограничительного закона, сформированного на основе давней традиции нейтралитета.