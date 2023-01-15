Авария на снегоходах с участием главы ивановского управления ФАС привела к уголовному делу

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели человека после аварии на снегоходах под Иваново с участием главы областного управления ФАС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Напомним, что речь идет о ДТП, которое произошло вечером 14 января в трех километрах от берега Горьковского водохранилища. После столкновения снегоходы загорелись.
В результате погиб генеральный директор строительной компании «Промстройтехника». Глава управления ФАС был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозг, а также закрытыми переломы бедра, плеча и ребер. Его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.