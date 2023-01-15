Известный американский каскадер Робби Нивел скончался в 60 лет от рака

Отметим, что Нивел пошел по стопам отца. Первый прыжок на велосипеде он исполнил в четырехлетнем возрасте. Участником шоу будущий каскадер стал в восемь лет. Ему даже удалось совершить рискованный прыжок через фонтаны Caesars Palace, чего не получилось у его отца. За годы карьеры Робби Нивел установил более десяти мировых рекордов.