Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Известный американский каскадер Робби Нивел скончался в 60 лет от рака

Общество
Известный американский каскадер Робби Нивел скончался в 60 лет от рака

В США скончался 60-летний каскадер, исполнивший массу рискованных трюков, Робби Нивел. Мужчина боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы. Незадолго до смерти его госпитализировали, сообщило издание TMZ.

Отметим, что Нивел пошел по стопам отца. Первый прыжок на велосипеде он исполнил в четырехлетнем возрасте. Участником шоу будущий каскадер стал в восемь лет. Ему даже удалось совершить рискованный прыжок через фонтаны Caesars Palace, чего не получилось у его отца. За годы карьеры Робби Нивел установил более десяти мировых рекордов.
сша каскадер смерть
Военкоры ФАН
Лучшие в аду