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Датский «Мидтьюлланд» арендовал у «Ростова» полузащитника Гиговича

Спорт
Датский «Мидтьюлланд» арендовал у «Ростова» полузащитника Гиговича

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович заключил арендное соглашение с датским клубом «Мидтьюлланд».

«Мидтьюлланд» арендовал у «Ростова» до конца сезона 20-летнего полузащитника Армина Гиговича. Соответствующую информацию представила пресс-служба датского клуба.

Гигович стал игроком «Ростова» в 2020 году. В последнее время шведский полузащитник выступал за «Оденсе». Гигович сыграл за датский клуб десять матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста «Ростова» в 2 миллиона евро.
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