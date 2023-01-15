Датский «Мидтьюлланд» арендовал у «Ростова» полузащитника Гиговича

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович заключил арендное соглашение с датским клубом «Мидтьюлланд».
«Мидтьюлланд» арендовал у «Ростова» до конца сезона 20-летнего полузащитника Армина Гиговича. Соответствующую информацию представила пресс-служба датского клуба.
Гигович стал игроком «Ростова» в 2020 году. В последнее время шведский полузащитник выступал за «Оденсе». Гигович сыграл за датский клуб десять матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста «Ростова» в 2 миллиона евро.