Датский «Мидтьюлланд» арендовал у «Ростова» полузащитника Гиговича

Гигович стал игроком «Ростова» в 2020 году. В последнее время шведский полузащитник выступал за «Оденсе». Гигович сыграл за датский клуб десять матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста «Ростова» в 2 миллиона евро.