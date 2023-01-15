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Фигуристка Алина Загитова восхитила поклонников идеальной фигурой

Шоу-бизнес
Фигуристка Алина Загитова восхитила поклонников идеальной фигурой

Фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию с отдыха на яхте и восхитила поклонников идеальной фигурой и длинными ногами.

Загитова вовсю ведет светскую жизнь и часто делится ею с подписчиками. Недавно она сделала несколько шикарных снимков на яхте и опубликовала их в Telegram-канале. Поклонники пришли в восторг от фигуры спортсменки, а она написала под постом, что во всю наслаждается каждым жизненным моментом.

Подписчики оставили множество позитивных комментариев. Некоторые отметили, что у фигуристки вовсе нет никаких конкуренток, настолько она прекрасно выглядит, сообщает издание utro.ru.
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