Фигуристка Алина Загитова восхитила поклонников идеальной фигурой

Загитова вовсю ведет светскую жизнь и часто делится ею с подписчиками. Недавно она сделала несколько шикарных снимков на яхте и опубликовала их в Telegram-канале. Поклонники пришли в восторг от фигуры спортсменки, а она написала под постом, что во всю наслаждается каждым жизненным моментом.