Фигуристка Алина Загитова восхитила поклонников идеальной фигурой

Фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию с отдыха на яхте и восхитила поклонников идеальной фигурой и длинными ногами.
Загитова вовсю ведет светскую жизнь и часто делится ею с подписчиками. Недавно она сделала несколько шикарных снимков на яхте и опубликовала их в Telegram-канале. Поклонники пришли в восторг от фигуры спортсменки, а она написала под постом, что во всю наслаждается каждым жизненным моментом.
Подписчики оставили множество позитивных комментариев. Некоторые отметили, что у фигуристки вовсе нет никаких конкуренток, настолько она прекрасно выглядит, сообщает издание utro.ru.