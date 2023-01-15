Аналитик Разуваев объяснил, почему 19 января может стать трудным для экономики США

19 января может стать неблагоприятным днем для США. В эту дату страна «упрется» в потолок государственного долга, который составляет 31,4 трлн долларов. Потолок долга — это установленный законом предел заимствований Правительства США, которые используются для оплаты существующих обязательств: социальные, медицинские, зарплаты военнослужащим и так далее.
Лимит госдолга, установленный на данный момент, составляет 31,4 трлн долларов. Министерство финансов Америки предупреждает о необходимости повышения потолка, во избежание дефолта. Опыт подсказывает, что республиканцы и демократы всегда договаривались, и никакого дефолта не будет.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев считает, что американский долг — это давно проблема, прежде всего, не самих Штатов, а их кредиторов. Заморозка активов Банка РФ сильно подорвала доверие к США как к заемщику. Для американского правительства важнейшей задачей сейчас является победа над инфляцией. Она позволит снизить расходы бюджета и не опасаться за статус доллара. Об этом экономист рассказал во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Однако с этим главная проблема. Повышение ставки не сможет полностью погасить инфляцию, поскольку она имеет структурный, а не монетарный характер. Рост процентных ставок в США увеличивает расходы американского бюджета. Повышение ставки на один процентный пункт увеличивает расходы на обслуживание долга на 400 млрд долларов в год. При этом рост ставки, конечно, обесценивает портфели облигаций, которые были куплены ранее, до нынешних тревожных времен. Есть ли в мире что-то более надежное, чем американские облигации и доллар? Учебники по экономической теории говорят, что нет. Однако не стоит забывать, что они написаны самими американцами. С точки зрения здравого смысла, самое надежное это, конечно, золото. Однако я бы еще выделил акции крупнейших российских компаний. За ними стоят огромные основные фонды. А товарные экспортные потоки быстро переориентируются с Западной Европы в Азию», — объяснил собеседник ФАН.
Ранее аналитик Разуваев рассказал, стоит ли россиянам опасаться мирового экономического кризиса в 2023 году.