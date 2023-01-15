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Аналитик Разуваев объяснил, почему 19 января может стать трудным для экономики США

Экономика
Аналитик Разуваев объяснил, почему 19 января может стать трудным для экономики США

19 января может стать неблагоприятным днем для США. В эту дату страна «упрется» в потолок государственного долга, который составляет 31,4 трлн долларов. Потолок долга — это установленный законом предел заимствований Правительства США, которые используются для оплаты существующих обязательств: социальные, медицинские, зарплаты военнослужащим и так далее.

Лимит госдолга, установленный на данный момент, составляет 31,4 трлн долларов. Министерство финансов Америки предупреждает о необходимости повышения потолка, во избежание дефолта. Опыт подсказывает, что республиканцы и демократы всегда договаривались, и никакого дефолта не будет.

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев считает, что американский долг — это давно проблема, прежде всего, не самих Штатов, а их кредиторов. Заморозка активов Банка РФ сильно подорвала доверие к США как к заемщику. Для американского правительства важнейшей задачей сейчас является победа над инфляцией. Она позволит снизить расходы бюджета и не опасаться за статус доллара. Об этом экономист рассказал во время беседы с корреспондентом ФАН.

«Однако с этим главная проблема. Повышение ставки не сможет полностью погасить инфляцию, поскольку она имеет структурный, а не монетарный характер. Рост процентных ставок в США увеличивает расходы американского бюджета. Повышение ставки на один процентный пункт увеличивает расходы на обслуживание долга на 400 млрд долларов в год. При этом рост ставки, конечно, обесценивает портфели облигаций, которые были куплены ранее, до нынешних тревожных времен. Есть ли в мире что-то более надежное, чем американские облигации и доллар? Учебники по экономической теории говорят, что нет. Однако не стоит забывать, что они написаны самими американцами. С точки зрения здравого смысла, самое надежное это, конечно, золото. Однако я бы еще выделил акции крупнейших российских компаний. За ними стоят огромные основные фонды. А товарные экспортные потоки быстро переориентируются с Западной Европы в Азию», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее аналитик Разуваев рассказал, стоит ли россиянам опасаться мирового экономического кризиса в 2023 году.
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