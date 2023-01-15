Аналитик Разуваев объяснил, почему 19 января может стать трудным для экономики США

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев считает, что американский долг — это давно проблема, прежде всего, не самих Штатов, а их кредиторов. Заморозка активов Банка РФ сильно подорвала доверие к США как к заемщику. Для американского правительства важнейшей задачей сейчас является победа над инфляцией. Она позволит снизить расходы бюджета и не опасаться за статус доллара. Об этом экономист рассказал во время беседы с корреспондентом ФАН.