СМИ сообщили, что Тина Канделаки стала матерью в третий раз

Журналисты выяснили, что исполняющая обязанности директора ТНТ и телеведущая Тина Канделаки снова стала матерью. По данным СМИ, у знаменитости родился третий ребенок.
Звезда экрана замужем за бизнесменом Василием Бровко. Недавно у пары родился долгожданный сын, рассказали сразу несколько источников «Блокнота».
По данным издания, в московских светских кругах ходят слухи, что Канделаки не вынашивала ребенка сама. Публика подозревает, что 47-летняя журналистка и ее супруг прибегли к услугам суррогатной матери. Телеведущая и ее муж пока не комментировали информацию ни о рождении ребенка, ни о суррогатном материнстве.
Напомним, у Тины Канделаки есть двое детей от предыдущего брака. Журналистка родила дочь и сына от бизнесмена Андрея Кондрахина. Дети телеведущей уже выросли — дочери 23 года, а сыну исполнится 22 в конце апреля.