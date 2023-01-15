СМИ сообщили, что Тина Канделаки стала матерью в третий раз

По данным издания, в московских светских кругах ходят слухи, что Канделаки не вынашивала ребенка сама. Публика подозревает, что 47-летняя журналистка и ее супруг прибегли к услугам суррогатной матери. Телеведущая и ее муж пока не комментировали информацию ни о рождении ребенка, ни о суррогатном материнстве.