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Российские снайперы рассказали военкорам о тонкостях работы в зоне спецоперации на Украине

Армия
Российские снайперы рассказали военкорам о тонкостях работы в зоне спецоперации на Украине

Снайперы из группы «Викинг» рассказали об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава противника.

В беседе с РИА Новости снайперы под позывными Голливуд и Конь сообщили, что их работа на Украине требует особой выдержки. Задача состоит в ликвидации не просто личного состава ВСУ, а командования. Такая тактика позволяет беречь жизни солдат и сильно дезориентирует противника.

«Хватает одного выстрела, чтобы решить конфликт», — заявил Конь.

Голливуд отметил, что у командиров особые повадки. Опытные снайперы отличают их даже в толпе. При этом оба стрелка отметили, что отдают предпочтение отечественным снайперским винтовкам, это модель «Сталинград» TSVL-8 от концерна Lobaev Arms.
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