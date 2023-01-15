Российские снайперы рассказали военкорам о тонкостях работы в зоне спецоперации на Украине

Снайперы из группы «Викинг» рассказали об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава противника.
В беседе с РИА Новости снайперы под позывными Голливуд и Конь сообщили, что их работа на Украине требует особой выдержки. Задача состоит в ликвидации не просто личного состава ВСУ, а командования. Такая тактика позволяет беречь жизни солдат и сильно дезориентирует противника.
«Хватает одного выстрела, чтобы решить конфликт», — заявил Конь.
Голливуд отметил, что у командиров особые повадки. Опытные снайперы отличают их даже в толпе. При этом оба стрелка отметили, что отдают предпочтение отечественным снайперским винтовкам, это модель «Сталинград» TSVL-8 от концерна Lobaev Arms.