Российские снайперы рассказали военкорам о тонкостях работы в зоне спецоперации на Украине

В беседе с РИА Новости снайперы под позывными Голливуд и Конь сообщили, что их работа на Украине требует особой выдержки. Задача состоит в ликвидации не просто личного состава ВСУ, а командования. Такая тактика позволяет беречь жизни солдат и сильно дезориентирует противника.