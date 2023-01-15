Обнаружена совместная фотография россиянки с упавшего в Непале самолета и Мадуро

СМИ нашли страницу в соцсети «ВКонтакте» одной из русских пассажирок упавшего в Непале самолета.
Виктория Алтунина из Ростова-на-Дону оказалась на борту самолета Yeti Airlines, потерпевшего крушение в Покхаре 15 января. Последний раз девушка заходила в соцсеть в 07:45 по московскому времени. На странице Виктории закреплена ее совместная фотография с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой. Снимок опубликован в сентябре 2019 года.
Всего рейсом Yeti Airlines летели четверо россиян. Одна из пассажирок выходила на связь со своей сестрой незадолго до вылета. Оказалось, что за пару недель до поездки женщина рассказала родным о беременности.
По последним данным, из 72 человек, находившихся на борту самолета, 68 погибли. Двое числятся пропавшими без вести.