Обнаружена совместная фотография россиянки с упавшего в Непале самолета и Мадуро

Виктория Алтунина из Ростова-на-Дону оказалась на борту самолета Yeti Airlines, потерпевшего крушение в Покхаре 15 января. Последний раз девушка заходила в соцсеть в 07:45 по московскому времени. На странице Виктории закреплена ее совместная фотография с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой. Снимок опубликован в сентябре 2019 года.