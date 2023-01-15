Боррель заявил об осуждении в Европе казни ирано-британского подданного Акбари

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал казнь ирано-британского подданного Алирезы Акбари. Об этом говорится в распространенном заявлении дипломата.
Речь идет о смерти бывшего замминистра обороны. Акбари был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже в пользу Лондона.
«ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране... Алирезы Акбари, вновь заявляет о своем несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах», — подчеркнул Боррель.
Министерство иностранных дел Великобритании после казни Акбари решило временно отозвать посла из Ирана. В ведомстве уточнили, что он направится в Лондон для проведения консультаций.