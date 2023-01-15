Посетителей кинотеатра «Иллюзион» эвакуировали из-за угрозы взрыва в центре Москвы

Посетителей и работников кинотеатра «Иллюзион» эвакуировали в центре Москвы из-за угрозы взрыва, передает ТАСС.
Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и проверяют помещения на наличие опасных предметов. К спецоперации подключили кинологов с собаками.
Кинотеатр «Иллюзион» был открыт в 1966 году. Он расположен на Котельнической набережной. Там проходят ретроспективы, фестивали современных зарубежных фильмов, кинолектории, тематические вечера, встречи с кинематографистами. Зал вмещает 217 зрителей. Кинотеатр открыли после ремонта в 2018 году.
Экипаж рейса Москва — Калининград ранее эвакуировал пассажиров в Домодедово после пожара на борту самолета. В момент руления вспыхнуло портативное зарядное устройство.