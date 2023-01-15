Посетителей кинотеатра «Иллюзион» эвакуировали из-за угрозы взрыва в центре Москвы

Кинотеатр «Иллюзион» был открыт в 1966 году. Он расположен на Котельнической набережной. Там проходят ретроспективы, фестивали современных зарубежных фильмов, кинолектории, тематические вечера, встречи с кинематографистами. Зал вмещает 217 зрителей. Кинотеатр открыли после ремонта в 2018 году.