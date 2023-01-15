Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Компания Yeti Airlines заявила о гибели всех 72 людей на борту упавшего в Непале самолета

Происшествия
Компания Yeti Airlines заявила о гибели всех 72 людей на борту упавшего в Непале самолета

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Авиаперевозчик Yeti Airlines заявил, что жертвами стали все 72 человека, которые находились на борту. Примечательно, что компания опровергла данные непальских властей.

Ранее появилась информация о том, что на месте крушения самолета удалось найти двух выживших. Власти уточнили, что в больницу отправили двух граждан Непала.

Напомним, что лайнер упал почти сразу после взлета. Пилот перед крушением направил борт в сторону ущелья, чтобы избежать жертв в населенном пункте.
самолет непал крушение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду