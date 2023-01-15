Актер Павел Кассинский пожелал здоровья и новых ролей Валерию Баринову в день его 77-летия

Сегодня, 15 января, актер и народный артист РФ Валерий Баринов отмечает свое 77-летие. Его уже поздравили телеведущий Андрей Ургант, актриса Алена Яковлева и другие. К добрым пожеланиям присоединился актер Павел Кассинский, в беседе с ФАН он пожелал изменнику здоровья и новых ролей.
«Прекраснейший актер, талантливый, он профессионал. Как говорится, дай бог здоровья. Больше новых ролей. Главное, работы побольше, пусть радует нас новыми ролями. Великолепнейший актер. Я работал и с его сыном. Там вообще семья талантливая, что бывает очень редко для актерской династии. 77 — хороший возраст, дай бог здоровья. Играет в таком возрасте — это очень хорошо, значит в форме, есть физическая сила, нервы», — отметил артист.
Сегодня также свой день рождения отмечает кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский. Ранее именинника поздравил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Виталий Кищенко.