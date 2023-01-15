Актер Павел Кассинский пожелал здоровья и новых ролей Валерию Баринову в день его 77-летия

Сегодня, 15 января, актер и народный артист РФ Валерий Баринов отмечает свое 77-летие. Его уже поздравили телеведущий Андрей Ургант, актриса Алена Яковлева и другие. К добрым пожеланиям присоединился актер Павел Кассинский, в беседе с ФАН он пожелал изменнику здоровья и новых ролей.