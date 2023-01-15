Врач Животов заявил, что регулярное выполнение планки может привести к опущению органов

Люди, которые регулярно стоят в планке, могут столкнуться с опущением внутренних органов, предупредил остеопат Владимир Животов.
Планка является неестественным положением для человека, так как последний создан для хождения на ногах, а не на руках. Для здоровых людей упражнение является не таким опасным, однако необходимо учитывать риск негативного воздействия на органы, передает «Вечерняя Москва».
«Мы стоим в наклоненном положении, живот находится ниже грудной клетки, повышенное давление. Многие женщины отметили, что, когда они начали делать планку и качать пресс традиционным способом, то у них живот стал торчать сильнее. Поэтому это опасная вещь», — заявил Животов.
Он порекомендовал отдавать предпочтение боковой планке, а также упирать ноги в какую-либо опору, чтобы держать тело максимально горизонтально.