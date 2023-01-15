Специалист сервисного центра предупредил об опасности включения ноутбука после мороза

По словам эксперта, при перепаде температур на плате образуется конденсат. Он может стать причиной серьезной поломки. Именно поэтому лучше не пользоваться ноутбуком 1,5–2 часа после возвращения с мороза. Копычев считает, что это особенно актуально для регионов с суровыми зимами.