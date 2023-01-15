Специалист сервисного центра предупредил об опасности включения ноутбука после мороза

Включать только что принесенный с мороза ноутбук опасно, поскольку это может привести к поломке. Об этом рассказал специалист сервисного центра Александр Копычев.
По словам эксперта, при перепаде температур на плате образуется конденсат. Он может стать причиной серьезной поломки. Именно поэтому лучше не пользоваться ноутбуком 1,5–2 часа после возвращения с мороза. Копычев считает, что это особенно актуально для регионов с суровыми зимами.
Специалист добавил, что работа при рекомендованной температуре продлевает жизнь устройства. При соблюдении этой рекомендации ноутбук будет функционировать намного дольше гарантийного срока.
«Рекомендуемый температурный диапазон для работы и хранения ноутбука варьируется от 5 до 30 градусов Цельсия», — уточнил эксперт в комментарии «Газете.Ru».
Копычев также рассказал, что в зимнее время чаще всего сталкивается с поломками зарядных устройств переносных компьютеров. Обычно на плате блока питания используют электролитические конденсаторы, которые сильно меняют свойства при отклонения температуры, подытожил специалист.