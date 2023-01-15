Союстов: Лондон готов поставить Киеву ударные вертолеты «Апач», но это не точно

Mirror проинформировало своих читателей, что украинские пилоты для «Апачей» станут обучаться в Великобритании, а база технического обслуживания передаваемых ВСУ ударных вертолетов будет создана в одной из соседних с Украиной стран, например — в Польше. Кроме того, издание напомнило, что с 2020 года британские вертолетчики пересаживаются с Apache AH-64D на технически более продвинутые вертолеты AH-64E Apache Guardian, число которых в British Army к следующему году должно достигнуть 50 единиц. Соответственно, четверку ударных вертолетов предыдущей модификации Лондон может передать Киеву без особого ущерба для боеспособности собственных вооруженных сил.