Союстов: Лондон готов поставить Киеву ударные вертолеты «Апач», но это не точно

Лондон может отправить на Украину ударные вертолеты «Апач», сообщили источники. Великобритания продолжает вести себя как страна-провокатор.
Заметка в Mirror
Великобритания предоставит Украине не только основные боевые танки Challenger 2, но и четыре двухместных ударных вертолета Apache в модификации AH-64D, сообщила сегодня утром газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.
В заметке указывалось, что оснащенные британскими двигателями Rolls-Royce Turbomeca RTM322, «Апачи» способны разгоняться до скорости 186 миль в час. При этом винтокрылые машины могут обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль.
Каждый ударный вертолет стоит 70 млн фунтов стерлингов. Кроме 30-мм автоматической пушки M230 (скорострельность 625 выстр./мин.), его вооружение может включать 76 70-мм неуправляемых авиационных ракет Hydra и 16 управляемых ракет класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением, работающих по принципу «выстрелил и забыл». Таким образом, по мнению авторов заметки в Mirror, четыре «Апача» за считанные секунды могли бы «уничтожить целый полк из 70 танков».
«Apache изменит правила игры [на украинском ТВД]. Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют [нашему] примеру… У России тысячи танков, поэтому для нанесения стратегического удара потребуется более четырех "Апачей". Но с тактической точки зрения это [отправка ВСУ четырех вертолетов] важный шаг», — процитировало издание слова источника.
Mirror проинформировало своих читателей, что украинские пилоты для «Апачей» станут обучаться в Великобритании, а база технического обслуживания передаваемых ВСУ ударных вертолетов будет создана в одной из соседних с Украиной стран, например — в Польше. Кроме того, издание напомнило, что с 2020 года британские вертолетчики пересаживаются с Apache AH-64D на технически более продвинутые вертолеты AH-64E Apache Guardian, число которых в British Army к следующему году должно достигнуть 50 единиц. Соответственно, четверку ударных вертолетов предыдущей модификации Лондон может передать Киеву без особого ущерба для боеспособности собственных вооруженных сил.
Какие выводы можно было бы сделать на основании знакомства с опубликованной в Mirror информацией?
Для начала отмечу, что на момент написания данного текста, официальное подтверждение решения Лондона передать Киеву «Апачи» отсутствует. На сайте британского правительства в колонке, посвященной конкретизации нового пакета военной помощи Украине, фигурируют 14 уже обещанных ВСУ основных боевых танков Challenger 2, вслед за поставкой которых, как указывается, может последовать отгрузка украинской армии 30 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90. Упоминаний о намерении Великобритании отправить Украине четверку вертолетов Apache в указанной колонке нет.
Не исключено, что утренняя публикация в Mirror – не более, чем вброс, призванный оказать давление на Россию, «вдохновить» Украину, а также подтолкнуть европейские страны (прежде всего — Германию) к увеличению объемов оказываемой Киеву военной помощи.
Впрочем, тут не стоит обольщаться. Судя по поведению британского премьер-министра Риши Сунака, который первым из лидеров государств — членов НАТО санкционировал начало поставок ВСУ танков западного производства, принять решение о передаче Киеву четверки «Апачей» для Лондона особого труда не составит. И да, такое решение будет полностью соответствовать логике ранее разыгранной Лондоном комбинации с отправкой Киеву роты британских танков.
Напомню, что произошло.
На дворе — начало января 2023 года. Украинская армия быстро утрачивает возможность продолжать воевать советским вооружением. Это вынуждает иностранных бенефициаров киевского режима, стремящихся затянуть украинский кризис как можно дольше с целью максимального ослабления России, «распаковывать» для ВСУ свои арсеналы с вооружением западного производства. Однако тут у натовцев возникают проблемы. Во-первых, каждая страна хочет, чтобы побольше оружия ВСУ предоставил в ущерб боеспособности собственной армии какое-то другое государство. Во-вторых, многие страны Североатлантического альянса не решаются первыми начать отгрузку какого-то вида крайне необходимой Киеву военной техники западного производства. То есть страсти в кулуарах НАТО кипят, щедрые обещания Киеву сыплются как из рога изобилия, а дело с мертвой точки не двигается.
Именно так было, в частности, с вопросом о предоставлении украинской армии танков западного производства. Поляки говорят: «Мы передадим Киеву роту танков Leopard 2, если к этому решению присоединятся наши союзники по НАТО!». Финны торопливо повторяют польскую мантру. Затем все смотрят на Германию, без согласия которой, как страны — производителя «Леопардов», отправка танков данной модели на Украину формально невозможна, а Германия… Германия молчит. Ибо, видимо, тоже ждет, что кто-то другой первым решится отправить Киеву танки западного производства. Кто-то — но не Германия.
В США, где на базах хранения стоят 3700 танков Abrams, тоже не торопятся их паковать для ВСУ — пусть первыми свои танки отгрузят украинцами европейцы!..
И тут на сцене появляются англичане, объявляющие, что Лондон готов взять бремя ответственности на себя и передать ВСУ роту британских танков Challenger 2. 14 Challenger 2 для британских танкистов, готовящихся пересаживаться на танки Challenger 3 — потеря небольшая, зато Великобритания создает прецедент, снимающий табу на поставку Киеву танков западного производства. Теперь 20 января на заседании группы «Рамштайн», занимающейся вопросами координации военной помощи, которую Запад оказывает Киеву, «пробить» поставку ВСУ «Леопардов», а то и «Абрамсов» будет куда проще. Прецедент-то страной-провокатором уже создан.
Абсолютно та же схема действий может быть использована Лондоном и для снятия пока еще существующего табу на поставки Киеву ударных вертолетов западного производства. Так что да — применительно к вопросу устранения барьеров на пути передачи другими странами НАТО украинской армии боевых «вертушек», предоставление Лондоном Киеву четырех Apache AH-64D, действительно, способно «изменить правила игры». А вот насколько «изменят правила игры» на украинском ТВД украшенные «тризубом» ударные вертолеты западного производства, это вопрос пока открытый.
Почему?
Ну, хотя бы потому, что подготовка личного состава ВСУ для использования «Апачей», это задача куда более нетривиальная, чем «натаскивание» на западную технику украинских танкистов и артиллеристов. Вот, например, что вспоминал о своей подготовке воевавший в Афганистане пилот британского «Апача», известный под псевдонимом Эд Мэйси:
«Будучи самым техническим продвинутым вертолетом в мире, "Апач" был также самым тяжелым для управления в полете. Отбор для восемнадцатимесячного курса переподготовки был еще более суровым, чем отбор в спецназ. Из 800 пилотов армейского воздушного корпуса только 24 могли войти в элиту корпуса — шесть эскадрилий, получивших "Апачи"».
Дальше – веселее:
«Американские пилоты называли полет на "Апаче" скачками на драконе. Если вы допускали ошибку или раздражали машину, она оборачивалась и кусала вас… Большой проблемой была физическая координация. Полет на "Апаче" почти всегда означал, что руки и ноги будут делать четыре разных движения одновременно. Даже наши глаза должны были научиться работать независимо друг от друга… Новые пилоты страдали ужасными головными болями, поскольку левый и правый глаз конкурировали за доминирование… Мне потребовалось два года, чтобы научиться "видеть" должным образом — как видишь в мире "Апача". Я как-то снял свое лицо видеокамерой в полете, в порядке эксперимента. Мои глаза двигались независимо друг от друга, словно у одержимого».
Ну и еще пара нюансов в копилку информации для размышления.
Apache AH-64D, это, безусловно, серьезный противник. В то же время еще со времен СССР «Апачи» рассматривались в нашей армии как цели вполне типовые, для противодействия которым готовился как личный состав ВС, так и соответствующие средства ПВО, а также иная военная техника.
По состоянию на утро 15 января, согласно официальной информации Минобороны РФ, ВС РФ за время СВО уничтожили в воздухе и на земле 200 вертолетов ВСУ. На фоне этой цифры что четыре «Апача» на украинском ТВД, что пара-тройка десятков (а больше этого количества AH-64D Киеву никто не даст) смотрятся достаточно невзрачно.
P.S. После полудня текст с упоминаем решения Лондона передать Киеву «Апачи» внезапно с сайта газеты Mirror исчез. Ясно-понятно. Провокация «не взлетела». Ждем следующую.