Украина потеряла доверие западных кредиторов на фоне неудач ВСУ

В материале говорится, что они все чаще допускают сценарий с полным поражением Украины. При этом у них вызывает сомнение возможность Киева в будущем платить по счетам, поскольку после окончания конфликта экономика страны будет в очень плохом состоянии. Доходы государства в 2023 году прогнозируются на уровне 34,6 млрд долларов, а расходы оцениваются примерно в 70 млрд, и эта сумма постоянно растет из-за военных неудач ВСУ.