Политолог Кортунов объяснил отказ Грузии оказывать военную помощь Украине

Отказ Грузии оказывать военную помощь Украине продиктован политическими и экономическими факторами. Об этом в интервью РИАМО заявил политолог Андрей Кортунов.
По его словам, Тбилиси не хочет быть втянутым в конфликт в следствии поставок вооружений Киеву. Это обстоятельство могло бы значительно осложнить российско-грузинские отношения.
К тому же, в настоящее время через территорию Грузии проходит один из наиболее крупных маршрутов параллельного импорта. Этот транзит сегодня играет важную роль для грузинской экономики, сказал Кортунов.
Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не станет оказывать военную помощь Киеву. Она отметила, что Грузия не хочет вовлекаться в конфликт.