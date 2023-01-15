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Политолог Кортунов объяснил отказ Грузии оказывать военную помощь Украине

Армия
Политолог Кортунов объяснил отказ Грузии оказывать военную помощь Украине

Отказ Грузии оказывать военную помощь Украине продиктован политическими и экономическими факторами. Об этом в интервью РИАМО заявил политолог Андрей Кортунов.

По его словам, Тбилиси не хочет быть втянутым в конфликт в следствии поставок вооружений Киеву. Это обстоятельство могло бы значительно осложнить российско-грузинские отношения.

К тому же, в настоящее время через территорию Грузии проходит один из наиболее крупных маршрутов параллельного импорта. Этот транзит сегодня играет важную роль для грузинской экономики, сказал Кортунов.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не станет оказывать военную помощь Киеву. Она отметила, что Грузия не хочет вовлекаться в конфликт.
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