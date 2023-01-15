Киевский историк Яневский объяснил, зачем существует Украина

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее поинтересовался у французского коллеги Николя де Ривьеры, осведомлен ли тот о своих украинских корнях. Речь идет о содержании учебника по географии для восьмиклассников из восточноевропейской страны. Как отметил российский дипломат, авторы книги утверждают, что предки французов, испанцев и евреев пришли с Украины.