Историк и телеведущий из Киева Даниил Яневский смог найти простой ответ на самые насущные вопросы об Украине. Соответствующий ролик появился на его YouTube-канале.
В частности, киевлянин объяснил, бывшая советская республика не прекратила свое существование. По его мнению, ни одно европейское государство не может «похвастаться» такой историей.
«Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности? Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат и еще погибнет? За что? За то, что у нас тридцать семь цивилизаций. Украина – цивилизационный синтез. За это», — сказал Яневский.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее поинтересовался у французского коллеги Николя де Ривьеры, осведомлен ли тот о своих украинских корнях. Речь идет о содержании учебника по географии для восьмиклассников из восточноевропейской страны. Как отметил российский дипломат, авторы книги утверждают, что предки французов, испанцев и евреев пришли с Украины.