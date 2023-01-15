Живу не своей жизнью: как синдром упущенных возможностей ухудшает качество жизни человека

Синдром упущенных возможностей — это тревожное психическое состояние, при котором человек боится пропустить важные или интересные события в жизни. Психолог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту ФАН, как можно самостоятельно и органично побороть недуг.
«При этом синдроме человек считает, что у него все блекло, он упустил и упускает возможности. Такой человек думает: "если я не беру в руки смартфон каждые пять минут, то я могу упустить что-то интересное: информацию, новость или возможность". Ведь синдром упущенных возможностей — это также и поиск возможностей для самореализации. Такие люди считают, что они сейчас замотивируются, глядя на хорошую жизнь других людей в соцсетях или когда подружатся с ними и их возможностями. Либо они могут увидеть чужую новую идею, и она каким-то образом реализуется в их жизни. Тут спектр большой — у каждого свое. Для кого-то достаточно, например, подглядывать за людьми. Эти люди ставят даже чужое фото на аватар, то есть они могут и под чужим именем иметь такой синдром и просто смотреть, следить, переваривать и быть наедине с самим собой», — пояснила Абравитова.
Люди, у которых очень блеклая жизнь, сами ничего не могут реализовать. Поэтому они присоединяются в соцсетях к контенту, который выставляют напоказ другие. Хотя всем известно, что там демонстрируется лишь 15% от настоящей жизни, все остальное – картинка. Очень многие люди выставляют в соцсети идеалистичный образ своей жизни. Таким образом человек начинает жить не своей жизнью, в глубине души понимая это.
«Если говорить о тех людях, которые не сидят в соцсетях, но имеют такой невроз, то здесь идет переживание из прошлого. Например, человек думает: "мои самые яркие годы прожиты зря, я не реализовалась. Надо было рискнуть и сделать так-то, а я не сделал". Это касается как личной жизни, так и профессиональной. Такие люди — невротики в чистом виде, их взгляд направлен в прошлое, а не на ситуацию "здесь и сейчас", когда человек может построить реалистичные планы и осуществить их. Эти люди "торчат" в прошлом и получается, что не проживают свою жизнь, поэтому она и становится жизнью потерянных возможностей», — считает психолог.
Несмотря на всю трагичность и жалость подобного зрелища — существует действенный способ борьбы с синдромом упущенной возможности.
«Во-первых, нужно осознать проблему. Осознание дает много дверей выхода каждому человеку индивидуально. Если кто-то осознает, что живет не своей жизнью — он сам будет пытаться выкарабкаться из этой ситуации. Например, будет меньше пользоваться соцсетями. Мой совет: если есть проблема — значит ее надо решать за счет этой уникальной проблемы. Выход из нее там же, где и вход — дверь одна. Значит меняем смартфон на что-то реалистичное: спорт, живое общение, погружение в собственное "Я" и пошагово идем к своей цели. Тут даже не важно, придете вы к этому или нет, но вы начинаете таким образом проживать свою жизнь. Например, если вам хочется также красиво одеваться — начните посещать курсы стилиста, но в реальном времени. Если вы читаете кулинарные паблики — попробуйте освоить кулинарию живьем. Здесь важно именно живое присутствие. Потом ваш круг общения пополнится людьми, которых интересуют такие же вещи. Вы начнете общаться, и ваша жизнь разнообразится. Это касается всех сфер жизни. Таким образом вы начнете двигаться в реальном пространстве в сторону собственного "Я"», — объяснила собеседник ФАН.
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