Живу не своей жизнью: как синдром упущенных возможностей ухудшает качество жизни человека

Люди, у которых очень блеклая жизнь, сами ничего не могут реализовать. Поэтому они присоединяются в соцсетях к контенту, который выставляют напоказ другие. Хотя всем известно, что там демонстрируется лишь 15% от настоящей жизни, все остальное – картинка. Очень многие люди выставляют в соцсети идеалистичный образ своей жизни. Таким образом человек начинает жить не своей жизнью, в глубине души понимая это.