Что принять беременной, чтобы не тошнило: советы акушера-гинеколога Тажетдинова

Он также отметил, что уже появились данные по фитотерапии с целью облегчения состояния начального этапа беременности, но они пока не имеют доказательной базы. Также есть возможность уменьшить неприятные симптомы токсикоза у будущих мам с помощью физиотерапии. Но, как правило, это все-таки применяется, когда речь идет о патологии.