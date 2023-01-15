Что принять беременной, чтобы не тошнило: советы акушера-гинеколога Тажетдинова

Как облегчить симптомы токсикоза первой половины беременности, объяснил корреспонденту ФАН врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Клинического госпиталя MD GROUP Евгений Тажетдинов.
Прежде чем рассуждать о средствах облегчения токсикоза беременных, предупредил доктор, стоит разграничить норму и патологию.
«В норме беременная женщина может испытывать легкое недомогание, не совсем приятные ощущения тошноты по утрам, может быть даже однократная рвота. Все это считается тоже нормой, если не приводит к снижению массы тела, значимому ухудшению самочувствия. Если же появляются признаки так называемых электролитных нарушений и, соответственно, обезвоживания организма, то это уже ситуация, требующая вмешательства врачей. Может быть необходима госпитализация для проведения стационарного лечения. Если рвота становится многократной, появляются изменения в биохимических анализах крови и так далее, то речь уже идет о заболевании. Конечно, в этой ситуации должна вмешаться медицина», — пояснил кандидат медицинских наук.
Поэтому когда речь идет о самостоятельном облегчении симптомов токсикоза беременных, то подразумевается, что женщину они беспокоят в легкой форме и, в основном, дома по утрам, уточняет Тажетдинов.
«Во-первых, все-таки стоит соблюдать диету: исключить продукты, которые могут провоцировать дополнительно вот эти диспептические симптомы, то есть жирную пищу, экстрактивные вещества (пряности и так далее). Чаще всего провоцирует вот эти недомогания теплая пища, большие порции. Вот поэтому встает задача не уменьшать дневной объем принимаемой пищи, но рационально подойти к ее употреблению. То есть, условно говоря, если привыкла есть три раза в день, то эти три основных трапезы следует раздробить на более частые и меньшими порциями, до пяти-шести приемов. Это будет способствовать меньшему раздражению желудочно-кишечного тракта», — рекомендовал акушер-гинеколог.
Есть и другие способы уменьшить неприятные ощущения, вызванные токсикозом беременных.
«Кому-то помогает банально стакан воды. Причем эта вода должна быть чаще всего все-таки прохладной, если по утрам беспокоят подобные недомогания. Считается, что теплая пища тоже провоцирует рвотный рефлекс и, соответственно, пищу лучше употреблять не горячую, во всяком случае, точно по утром отдать предпочтение охлажденным продуктам: например, йогурт или что-то похожее. Стакан воды натощак, хотя бы за 20-30 минут до еды, позволяет запустить пищеварение. Кому-то помогает вода с лимоном — то есть что-то такое, чтобы как раз-таки запустить ЖКТ. Ну а дальше уже женщина начинает принимать пищу в обычном режиме», — привел основные рекомендации врач.
Он также отметил, что уже появились данные по фитотерапии с целью облегчения состояния начального этапа беременности, но они пока не имеют доказательной базы. Также есть возможность уменьшить неприятные симптомы токсикоза у будущих мам с помощью физиотерапии. Но, как правило, это все-таки применяется, когда речь идет о патологии.
«В целом, токсикоз начала беременности проходит к 12-14 неделям. У кого-то в принципе его практически не бывает, у кого-то проходит в течение от двух-трех недель до десяти. Но полностью проявления токсикоза исчезают до 12-14 недель. Если они сохраняются после указанного срока, то не связаны с токсикозом, это уже не просто рвота или токсикоз беременных, а, чаще всего, проявление каких-то проблем с ЖКТ. И тогда беременной женщине, помимо акушера-гинеколога, вероятнее всего, будет рекомендовано дополнительно получить консультацию либо гастролога, либо хотя бы терапевта, чтобы понять, что происходит. И, может быть, понадобятся какие-то дополнительные исследования», — подвел черту собеседник ФАН.
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