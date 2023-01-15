Аналитик Белова: ослабление Китаем антиковидной политики грозит нехваткой газа в ЕС

Если правительство Китая пойдет на ослабление режима «нулевой терпимости» к COVID-19, то страны Евросоюза могут столкнуться с нехваткой газа, заявила директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.
Власти КНР в декабре начали активно ослаблять антиковидную политику, которая считалась самой жестокой в мире. Она негативно влияла на местную экономику, а также на глобальные производственные и логистические цепочки.
Кроме того, правительство запретило крупным госкомпаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и в другие страны Азии, чтобы обеспечить собственный зимний отопительный сезон. Из-за этого уровень потребления голубого топлива в регионе сократился на 28 млрд кубометров, цитирует Белову агентство «Прайм».
Теперь же отказ от режима «нулевой толерантности» угрожает дефицитом газа на европейском рынке. Масштаб этой проблемы можно будет оценить весной, когда появятся данные об уровне запасов газа в регионе, отметила эксперт.