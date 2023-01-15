Опубликовано последнее сообщение второй русской пассажирки упавшего в Непале самолета

Россиянка, летевшая в самолете, который потерпел крушение в Непале, заходила в соцсети незадолго до вылета.
Всего на борту воздушного судна находились четверо россиян. Беременная москвичка Елена Бандуро связывалась со своими близкими примерно 22 часа назад. Ее сестра позже дала интервью СМИ и рассказала о последнем сообщении от женщины. Вторая русская пассажирка, Виктория Алтунина из Ростова-на-Дону, написала комментарий в одной из групп, посвященных Непалу, непосредственно перед вылетом в Покхару.
Самолет авиакомпании Yeti Airlines 15 января потерпел крушение в Непале. На его борту находились 72 человека. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 из них. Два человека числятся пропавшими без вести. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Их доставили в местную больницу.