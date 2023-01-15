Опубликовано последнее сообщение второй русской пассажирки упавшего в Непале самолета

Всего на борту воздушного судна находились четверо россиян. Беременная москвичка Елена Бандуро связывалась со своими близкими примерно 22 часа назад. Ее сестра позже дала интервью СМИ и рассказала о последнем сообщении от женщины. Вторая русская пассажирка, Виктория Алтунина из Ростова-на-Дону, написала комментарий в одной из групп, посвященных Непалу, непосредственно перед вылетом в Покхару.