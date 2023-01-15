Сын Инны Чуриковой не успел попрощаться с актрисой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о последних днях жизни народной артистки СССР Инны Чуриковой и признался, что сын актрисы Иван не успел попрощаться с матерью в больнице.
По словам Варшавера, последние дни жизни Чурикова провела под ИВЛ. Утром 14 января ей стало хуже и доктора Боткинской больницы стали разыскивать родных. Варшавер позвонил сыну актрисы Ивану, который живет в Лондоне. Мужчина как раз прибыл в Москву.
«Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых ее уже не застал, не успел», — рассказал Варшавер изданию kp.ru.
Чурикова очень любила своего единственного сына. По словам директора «Ленкома», она буквально боготворила Ивана. Актриса умерла из-за остановки сердца. Ее похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище.