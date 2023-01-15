Сын Инны Чуриковой не успел попрощаться с актрисой

По словам Варшавера, последние дни жизни Чурикова провела под ИВЛ. Утром 14 января ей стало хуже и доктора Боткинской больницы стали разыскивать родных. Варшавер позвонил сыну актрисы Ивану, который живет в Лондоне. Мужчина как раз прибыл в Москву.