В то же время на Донецком направлении российские подразделения добровольцев развивают успех под Соледаром. В частности, штурмовые отряды смогли продвинуться в направлении северных окраин Бахмута и железнодорожной станции Соль. На этом фоне в западной прессе появляются осторожные предположения о том, что украинские войска вскоре оставят город. Впрочем, надежды на скорый отход врага из стратегического населенного пункта пока нет, он хорошо укреплен, насыщен техникой и свежими подразделениями.