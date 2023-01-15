События в Донбассе на 15:00 15 января: ликвидация диверсантов ВСУ в Сладком, удар по месту ремонта РСЗО

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ВС РФ продолжают уничтожать украинские войска в Донбассе. Как сообщило Минобороны России, за истекшие сутки на нескольких направлениях ликвидировано порядка 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также выведено из строя не менее 2 танков, 7 бронемашин и 12 автомобилей.
На Лиманском направлении отражена атака противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики (ЛНР). ВСУ понесли потери и отступили на исходные позиции. Также под Лиманом удалось уничтожить гаубицу Д-20.
В то же время на Донецком направлении российские подразделения добровольцев развивают успех под Соледаром. В частности, штурмовые отряды смогли продвинуться в направлении северных окраин Бахмута и железнодорожной станции Соль. На этом фоне в западной прессе появляются осторожные предположения о том, что украинские войска вскоре оставят город. Впрочем, надежды на скорый отход врага из стратегического населенного пункта пока нет, он хорошо укреплен, насыщен техникой и свежими подразделениями.
На юге Донецкой Народной Республики в районе села Сладкое удалось ликвидировать диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Артиллеристы, мотострелковые подразделения и части морской пехоты вели огонь по скоплениям личного состава украинских войск во Владимировке и Угледаре.
Под Константиновкой ВС РФ вывели из строя склад боеприпасов и базу ремонта реактивных систем залпового огня. В этом же районе ВСУ потеряли радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Артподразделения ВС РФ уничтожили три самоходных установки — одну «Акацию» и две «Гвоздики», две буксируемых гаубицы «Мста-Б» и одну Д-30.
Населению Донбасса и войскам на передовой привезли очередную партию гуманитарной помощи от жителей Оренбургской области. Волонтеры проекта «Все для Победы» доставили теплые вещи, медикаменты и инструменты.
Украинские войска вновь нанесли удары по мирным городам Донбасса. В ЛНР целями обстрелов стали Новопсков, Сватово и Кременная. В результате погибло два мирных жителя. В ДНР огонь велся по Донецку, Горловке, Широкой Балке, Пантелеймоновке и Шахтерску. По предварительной информации, жертв удалось избежать, однако инфраструктуре причинен ущерб.