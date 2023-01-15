Лучшие эпитеты в его адрес: актриса Алена Яковлева поздравила с днем рождения Валерия Баринова

Сегодня, 15 января, свой день рождения отмечает актер, народный артист РФ Валерий Баринов, ему исполнилось 77 лет. Его поздравляют друзья, коллеги и близкие. Телеведущий Андрей Ургант уже обратился к имениннику с теплыми пожеланиями. В беседе с ФАН актриса Алена Яковлева также поздравила коллегу.