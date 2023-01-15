Лучшие эпитеты в его адрес: актриса Алена Яковлева поздравила с днем рождения Валерия Баринова

Сегодня, 15 января, свой день рождения отмечает актер, народный артист РФ Валерий Баринов, ему исполнилось 77 лет. Его поздравляют друзья, коллеги и близкие. Телеведущий Андрей Ургант уже обратился к имениннику с теплыми пожеланиями. В беседе с ФАН актриса Алена Яковлева также поздравила коллегу.
«Прекрасный Валерочка, чудесный, любим его все, уважаем. Мы много работали с ним. Все самые лучшие эпитеты в его адрес. Не знаю человека, который бы к нему плохо относился. Со мной еще подруга, актриса Людмила Титова из Малого театра, которая присоединяется ко всем словам, поздравлениям и пожеланиям. Здоровья ему еще много-много лет. Он крайне творческий человек, хотелось бы, чтобы он нас и дальше радовал своими ролями и великолепной поэзией, которую он преподносит очень здорово», — отметила актриса.
Сегодня также свой день рождения отмечает кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский. Ранее именинника поздравил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Виталий Кищенко.