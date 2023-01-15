Глава Сочи исполнил новогоднюю мечту мальчика Гоши в рамках акции «Елка желаний»

Для мальчика и его мамы Екатерины Рогожиной организовали трехдневное путешествие и тематическую экскурсионную программу. Они поднялись на подъемнике на вершину, покатались на воздушном шаре, а квалифицированный инструктор обучил Гошу катанию на горных лыжах.