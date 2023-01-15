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Глава Сочи исполнил новогоднюю мечту мальчика Гоши в рамках акции «Елка желаний»

Общество
Глава Сочи исполнил новогоднюю мечту мальчика Гоши в рамках акции «Елка желаний»

Глава Сочи Алексей Копайгородский исполнил мечту мальчика Гоши Рогожина из Петербурга. Ребенок очень хотел поехать на курорт Красная Поляна и покататься на подъемнике.

Для мальчика и его мамы Екатерины Рогожиной организовали трехдневное путешествие и тематическую экскурсионную программу. Они поднялись на подъемнике на вершину, покатались на воздушном шаре, а квалифицированный инструктор обучил Гошу катанию на горных лыжах.

«Гоша посмотрел по телевизору передачу, где дети пишут письма на проект "Елка желаний" и президент России Владимир Владимирович Путин помогает им исполнить их мечты. И мы решили написать на проект. Нам повезло и желание сына исполнилось!», — приводит слова мамы мальчика пресс-служба городской администрации.

По словам россиянки, эмоции ребенка были непередаваемы. Мама Гоши выразила благодарность всем, кто помог организовать это путешествие.
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