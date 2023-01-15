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Работника петербургского метрополитена задержали по подозрению в развращении двух школьниц

Происшествия
Работника петербургского метрополитена задержали по подозрению в развращении двух школьниц

В Петербурге возбуждено уголовное дело о педофилии. Под следствие попал 44-летний работник городского метро.

По версии правоохранителей, жертвами стали две школьницы 2006 и 2009 года рождения. Фигурант осуществил в отношении них развратные действия. Одно из преступлений мужчина совершил в своей квартире на Таллинской улице.

Суд в Москве арестовал мужчину, задержанного за совращение девочек. Злоумышленник орудовал через социальные сети. Он вел с детьми вульгарную переписку и присылал интимные фотографии.
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