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Associated Press: США намерены использовать островные государства против Китая

Политика
Associated Press: США намерены использовать островные государства против Китая

Соединенные Штаты хотят заключить соглашения с двумя тихоокеанскими островными странами для использования государств в противостоянии с Китаем, передает Associated Press.

По информации журналистов, Вашингтон 12 января подписал меморандумы с Маршалловыми островами и Палау. В США рассчитывают, что эти связи предоставят им уникальные военные и другие права в сфере безопасности на островах в обмен на существенное финансирование.

Белый дом надеется, что продление соглашений о свободной ассоциации будет иметь передовое значение для усилий по сохранению мощи Вашингтона и подавлению Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что США в стратегии безопасности назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом.
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