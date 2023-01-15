Associated Press: США намерены использовать островные государства против Китая

Соединенные Штаты хотят заключить соглашения с двумя тихоокеанскими островными странами для использования государств в противостоянии с Китаем, передает Associated Press.
По информации журналистов, Вашингтон 12 января подписал меморандумы с Маршалловыми островами и Палау. В США рассчитывают, что эти связи предоставят им уникальные военные и другие права в сфере безопасности на островах в обмен на существенное финансирование.
Белый дом надеется, что продление соглашений о свободной ассоциации будет иметь передовое значение для усилий по сохранению мощи Вашингтона и подавлению Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что США в стратегии безопасности назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом.