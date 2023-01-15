Россиянка переехала на зимовку в Таиланд и раскрыла главные минусы жизни в стране

Бывшая жительница Челябинска переехала в Таиланд на зимовку и столкнулась с некоторыми трудностями в быту.
В первую очередь россиянка сравнила экологическую ситуацию в Челябинске и Бангкоке, и последний оказался грязнее. Местные жители ходят в масках не из-за COVID-19, как в других странах, а из-за высокого содержания микропластика в воздухе, приводит слова женщины 74.ru.
С едой тоже оказалось не все хорошо, так как блюда либо очень острые, либо сладкие. Также в Таиланде мало привычных для россиян круп, а гречка и киноа стоят космических денег. Помимо прочего, желающим переехать в страну придется смириться с тем, что в жилье будут насекомые.