Россиянка переехала на зимовку в Таиланд и раскрыла главные минусы жизни в стране

С едой тоже оказалось не все хорошо, так как блюда либо очень острые, либо сладкие. Также в Таиланде мало привычных для россиян круп, а гречка и киноа стоят космических денег. Помимо прочего, желающим переехать в страну придется смириться с тем, что в жилье будут насекомые.