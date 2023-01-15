Французский город Сент-Женевьев-де-Буа отказался продлевать России аренду мест на кладбище

Власти французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России средства на продление аренды мест на местном кладбище, сообщил глава комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) Николай Лопухин.
России не удалось продлить аренду мест на кладбище, так как французская сторона отказалась продлевать договор, заключенный еще в 2005 году. Отмечается, что РФ обязалась оплачивать содержание могил покойных русских без родственников, передает газета Le Monde.
«В этом году город не принял денег от РФ..., которые позволяют финансировать продление аренды российских мест», — говорится в сообщении издания.
На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа похоронены писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.