Вахтанг Кикабидзе много лет страдал из-за проблем со здоровьем

Звезду фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе беспокоили проблемы со здоровьем в последние годы жизни. Об этом рассказал продюсер актера и певца Рати Абзианидзе.
Артист ушел из жизни в 84 года. Кикабидзе скончался в тбилисской клинике. По словам Абзианидзе, к смерти привели многочисленные недуги, от которых страдал актер.
«Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние», — сообщил продюсер в беседе с журналистами.
Он также поблагодарил врачей клиники, в которой певец пролежал несколько недель. Персонал сделал все возможное для сохранения жизни актера, обратил внимание Абзианидзе. Уход звезды «Мимино» продюсер назвал большой потерей для всех.
Грузинские СМИ сообщили, что прощание с Кикабидзе может состояться 19 января. Актера похоронят рядом с женой на кладбище в Тбилиси.