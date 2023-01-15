Объединенные Арабские Эмираты инвестировали 43 млрд долларов в зеленую энергетику

Объединенные Арабские Эмираты развивают 11 масштабных проектов в сфере зеленой энергетики, вложив в них суммарно свыше 43 млрд долларов, сообщил министр энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи.
По его словам, страна находится в числе лидеров сферы возобновляемой энергетики. Вклад чистой энергии в энергетический баланс по итогам 2021 года достиг 19,63%, возобновляемых источников энергии 1 12%, атомной энергетики — 7,55%. Кроме того, есть 10 проектов по производству зеленого водорода, но семь из них пока находятся в стадии разработки.
Аль-Мазруи пояснил, что глобальные потрясения обострили проблему энергетической безопасности и заставили сосредоточиться на использовании самых дешевых ресурсов. Это позволяет удовлетворить энергопотребности ОАЭ и одновременно нарастить долю экспорта нефти.