Экс-министр юстиции Бразилии арестован по подозрению в попытке госпереворота

Сам Андерсон Торрес заявил, что «документ был вырван из контекста, что способствовало разжиганию ложных обвинений» против него. Он добавил, что ему регулярно поступают различные предложения, и данный указ лежал в его папке для уничтожения. Даже если Торрес не является автором документа, он обязан сообщить суду, от кого он его получил.