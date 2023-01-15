Экс-министр юстиции Бразилии арестован по подозрению в попытке госпереворота

Бразилиа, 15 января. Бывший министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес, ответственный за общественную безопасность в столице во время штурма правительственных зданий 8 января, был арестован по прибытии из США по обвинению в сговоре с бунтовщиками. Об этом сообщает агентство Globo 1.
Как только бывший министр и приближенный экс-президента Жаира Болсонару приземлился в аэропорту Бразилиа 14 января, федеральная полиция предъявила ордер на арест и отвезла егов участок в Гуаре. По информации Globo 1, Торрес отправился в Бразилию без мобильного телефона.
Глава Федерального верховного суда (TSE) Алешандри ди Мораис начал протокольное слушание по делу под председательством Эйртона Виейры для анализа законности ареста и представления заключенного судье.
Торрес отправился в отпуск во Флориду, где также находится Жаир Болсонару, накануне атак на правительственные здания 8 января, несмотря на свою ответственность в качестве секретаря общественной безопасности столичного округа. В результате обыска дома Торреса агенты полиции обнаружили «проект государственного переворота» — указ, предлагающий вмешаться в результаты президентских выборов от 30 октября, на которых Болсонару проиграл Луису Инасиу Луле да Силве.
Сам Андерсон Торрес заявил, что «документ был вырван из контекста, что способствовало разжиганию ложных обвинений» против него. Он добавил, что ему регулярно поступают различные предложения, и данный указ лежал в его папке для уничтожения. Даже если Торрес не является автором документа, он обязан сообщить суду, от кого он его получил.
События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов о повторении сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Тысячи радикальных сторонников Жаира Болсонару взяли штурмом Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Лулы да Силвы на выборах в октябре.
Генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес заявил ранее, что «различные упущения, предположительно преднамеренные, допущенные лицами, ответственными за общественную безопасность в столичном округе, способствовали террористическим актам».